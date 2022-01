Wycieczki rowerowe do 19 km od Sławkowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Sławkowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Sławkowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Sławkowie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Sławkowie ma być 3°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 137,06 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 638 m

Trasę rowerową mieszkańcom Sławkowa poleca AlterSpider

Dziś Jawo On Tour atakuje Dwór Emila Zegadłowicza

Późnoklasycystyczny dwór jest obiektem o znacznych wartościach architektonicznych.Otaczający go malowniczy park krajobrazowo-leśny z drzewami o wymiarach pomnikowych ma duże walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Rezydencja jest ważnym zabytkiem dla historii społeczności lokalnej i polskiej kultury okresu 20. lecia międzywojennego. Obecnie jest ponadregionalną placówką muzealną w której eksponowane są dzieła polskich artystów z tamtego czasu.