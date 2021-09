Tygodniowy przegląd prasy (Sławków, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Przegląd tygodnia Sławków od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Karolina Małysz w sobotę 4 września wyszła za mąż za Kamila Czyża. Wesele odbyło się w Szczyrku. Młoda para do pierwszego tańca wybrała rytmy "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers.

Panna młoda miała do dyspozycji na dwie śnieżnobiałe suknie, które jednak różniły się istotnymi detalami. Mama Iza Małysz wybrała elegancką ciemnofioletową suknię. Kreacje dwóch najważniejszych pań na ślubnej ceremonii Karoliny Małysz zobaczycie na kolejnych zdjęciach >>>

SZCZYRK. Ślub córki Adama Małysza. Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w 4 września w Szczyrku. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii.