Tygodniowy przegląd prasy (Sławków, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Przegląd tygodnia Sławków od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?