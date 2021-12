Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Sławków, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

Wielu z nas chętnie chwali się w sieci tym, co je i gotuje, szczególnie podczas pandemii, podczas której więcej czasu spędzamy w domu. Podobnie jest ze znanymi osobami. Dzielą się swoimi przepisami na rodzinne potrawy lub pokazują dania przywiezione z odległych zakątków świata. Wśród znanych osób z pasją do gotowania znajdziemy piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy oraz internetową edukatorkę. Zobaczcie w naszej galerii, kto lubi gotować.

Prawidłowo skomponowana dieta powinna dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin oraz składników mineralnych. Niestety niektóre produkty zawierają substancje antyodżywcze, czyli związki zmniejszające wchłanianie np. wapnia, żelaza lub jodu. Sprawdź, co jest faktem, a co mitem jeśli chodzi o łączenie ze sobą produktów spożywczych.

Cudzoziemcy coraz częściej odwiedzają Polskę turystycznie, przyciągnięci obietnicą kraju pełnego zabytków i piękna przyrody. Samantha i Caolan, para blogerów z Irlandii, właśnie odbywają swoją pierwszą podróż po Polsce. Byli już w Gdańsku, gdzie spróbowali pierogów, w Warszawie, gdzie ścigali się na gokartach, we Wrocławiu, gdzie bawili się na jarmarku bożonarodzeniowym, i w Krakowie, skąd udali się do Wieliczki. Sprawdźcie, co Samantha i Caolan sądzą o Polsce i co najbardziej podoba im się w naszym kraju.

Gościsz przy stole wegetarianina, wegana, alergika? A może wybierasz roślinną dietę? Tradycyjne świąteczne potrawy bez produktów zwierzęcych wciąż są pyszne, a przy tym zdrowsze niż w klasycznym wydaniu. Sprawdź, jakie zamienniki wędlin, mleka, serów i jajek wybrać do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw i jak łatwo przygotować roślinne Święta!