Tygodniowy przegląd prasy 10.07.2022: Sławków, 3.07-9.07.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Przegląd tygodnia: Sławków, 10.07.2022. 3.07 - 9.07.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

WSPOMINAMY. Do tego ośrodka kolonijnego przyjeżdżały w PRL-u setki dzieci, w wakacje było sporo turnusów... a teraz to miejsce wygląda przerażająco! Znajduje się ok. 40 km od Częstochowy, w Kulach w pow. kłobuckim. Sceneria ośrodka jest dość przygnębiająca. Zresztą, zobaczcie TO sami! Kliknijcie w galerię.

Oto NAJNOWSZE licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - LIPIEC 2022. W dobie olbrzymiej inflacji, sporych wzrostów cen materiałów budowlanych - wielu ludzi odkłada lub przesuwa w czasie budowę domów. Sprawdź najciekawsze oferty z licytacji komorniczych w woj. śląskim. Ceny budynków są tutaj poniżej cen rynkowych - kto wie, być może któryś z domów wpadnie ci w oko. W galerii prezentujemy najnowsze oferty z lipca 2022.