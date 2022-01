Styczeń w Sławkowie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Sławkowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Sławkowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking niedaleko Sławkowa? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać w okolicy Sławkowa na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy szlaki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Zapewne w tym roku większość z nas spędzi Sylwestra w domu. Zamiast jednak objadać się chipsami i popijać je gazowanymi napojami lepiej zacząć Nowy Rok od lekkich i zdrowych przekąsek, które na Sylwestra można szybko i łatwo przygotować samodzielnie. Nie zajmie to wiele czasu, a efekt na pewno zachwyci gości. Zdrowe przekąski na Sylwestra sprawdzą się na każdym domowym przyjęciu. Wypróbuj najciekawsze przepisy!