Rowerem do 19 km od Sławkowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Sławkowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Szlak rowerowy Lasu Zagórskiego w Sosnowcu oznaczony jest kolorem niebieskim. Szlak poprowadzony jest głównie przez tereny leśne. Las Zagórski to zielone płuca Sosnowca, pozostałość po dawnej puszczy Pakosznica. Na terenie lasu można znaleźć bunkry niemieckie z czasów II Wojny Światowej, wchodzące w skład linii umocnień B2, a także zapadliska wypełnione wodą – pozostałości po zlikwidowanych szybach kopalnianych. Nawiguj

W okolicach Jaworzna można zobaczyć ładne miejsca, blisko, a ludzie nie wiedzą, że takie miejsca są.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 570 m

Suma zjazdów: 591 m

Trasę dla rowerzystów ze Sławkowa poleca Miharu

Jest to trasa oficjalna - czarny szlak rowerowy Hutki-Kanki - Mitręga - Łazy - Hutki-Kanki. Liczy jakieś 19 km.

Przejazd jest dość łatwy, wycieczka wiedzie leśnymi drogami (piachu nie ma nawet jakoś bardzo dużo jak na Jurę), polnymi ścieżkami oraz - od czasu do czasu - asfaltami. Są to jednak drogi o małym natężeniu ruchu samochodowego, także osiedlowe. Przyjemnie i spokojnie się jedzie, bez stresu, że ktoś nas rozjedzie.

Podobał mi się mostek na Centurii - widać go na załączonym zdjęciu. Rzeczka ma bardzo czystą wodę.

Na pochwałę zasługuje gmina Łazy, która zafundowała rowerzystom ładne miejsce odpoczynku - też jest na zdjęciu. Brawo, oby więcej takich punktów.