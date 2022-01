Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Sławkowie. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dieta oparta na niskim indeksie glikemicznym (IG) zakłada spożywanie produktów węglowodanowych, które w powolny sposób podnoszą stężenie glukozy we krwi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby spożywać produkty z niskim indeksem glikemicznym, a ograniczyć lub wyeliminować te z wysokim. Taki sposób żywienia polecany jest szczególnie chorym na cukrzycę lub insulinooporność. Sprawdź, jakie korzyści wynikają ze stosowania diety z niskim IG.

Policja z województwa śląskiego poszukuje 286 pijanych kierowców. Prowadzili auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Aż 64 z nich to recydywiści, którzy zostali przyłapani, choć byli już wcześniej skazywani za jazdę na podwójnym gazie lub objęci zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ich wizerunki, rysopisy i kontakt do właściwych jednostek policji znajdziecie w galerii zdjęć (dane z 2 stycznia 2022).

Tygodniowa prasówka 9.01.2022: 2.01-8.01.2022 Sławków: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

NOWY ROK. Horoskop na rok 2022 przygotowała słynna wróżka Jasmina. Co wydarzy się w Twoim życiu rodzinnym, pracy zawodowej, przyjaciołach i zdrowiu? Znaki zodiaku zaznają spokoju, to duża zmiana w porównaniu do mijającego roku. Rok Jowisza wskaże znakom zodiaku drogę do codziennej łagodności. Horoskop roczny da odetchnąć tym, którzy są zmęczeni codziennością, ale nie oznacza to nudy. O nie! Horoskop roczny odpowiada na najważniejsze pytania o związki, pracę zawodową i życie rodzinne. Sprawdź horoskop roczny dla każdego znaku zodiaku.