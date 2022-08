Przegląd tygodnia z 7.08.2022 w Sławkowie. Najważniejsze wydarzenia od 31.07 do 6.08.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kominiarz, urzędnik i inspektor środowiska to osoby, które od 2023 r. będą uprawnione do kontroli w domach w całej Polsce. W ramach tworzenia centralnej bazy danych o stanie technicznym budynków od przyszłego roku ruszają kontrole. Spisana zostanie m.in. grubość ścian oraz roczne zużycie opału. Jak wyjaśnia rząd, jest to kontynuacja audytu rozpoczętego w 2021 r. zbieraniem od właścicieli deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.