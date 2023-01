Przegląd tygodnia z 29.01.2023 w Sławkowie. Najważniejsze wydarzenia od 22.01 do 28.01.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sławków, 29.01.2023. 22.01 - 28.01.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od premiery PlayStation 5 minęły już ponad 2 lata, lecz polskie sklepy nadal nie sprzedają konsoli osobno, w nominalnej cenie producenta. Zamiast tego oferują zestawy z grami, za nie mniej niż 3000 zł. A jeśli jeszcze wam mało, właśnie na półkach pojawił się nowy kontroler od Sony. Cena? 1200 zł. Sprawdźcie informacje o DualSense Edge.

Sklepy z cyfrowymi grami, takie jak Steam, Epic Games Store czy itch.io co jakiś czas pozwalają graczom na pozyskanie zupełnie darmowych tytułów do swojej kolekcji. Ma to na celu promocję nie tylko danego tytułu, ale również sklepu, w którego ofercie pojawia się darmowa gra. Obecnie kończy się styczeń, jednak już wiemy już o licznych propozycjach, które będzie można przypisać do biblioteki bez wydawania ani grosza. Zobacz, co wiemy na temat darmowych gier w lutym 2023 roku.