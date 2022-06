Przegląd tygodnia z 12.06.2022 w Sławkowie. Najważniejsze wydarzenia od 5.06 do 11.06.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Syrop z kwiatów czarnego bzu to naturalny produkt leczniczy, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Aromatyczne kwiaty bzu są źródłem kwercetyny, która zmniejsza objawy alergii, w tym kichanie, łzawienie oczu i silny świąd skóry. Natomiast cholina korzystnie wpływa na układ nerwowy i zmniejsza ryzyko rozwoju depresji. Wykazano, że regularne spożywanie tego syropu może zmniejszyć czas trwania grypy nawet o 4 dni! Podpowiadamy, dlaczego warto sięgać po syrop z kwiatów czarnego bzu.

Dna moczanowa najczęściej dotyka panów po 60. roku życia oraz osób ze schorzeniami takimi jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek czy łuszczyca. Podagra powoduje odkładanie się kryształów kwasu moczowego m.in. w ścięgnach, stawach, nerkach i kręgosłupie. Wczesne symptomy tej choroby łatwo pomylić z przetrenowaniem, przemęczeniem lub infekcją wirusową, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Sprawdź, na jakie nietypowe objawy dny moczanowej uważać.

Sezon na truskawki trwa w najlepsze i wreszcie możemy się nimi nacieszyć do woli. Niestety truskawki tuż po przyniesieniu do domu szybko się psują i pojawia się na nich szara pleśń. Zobacz, co zrobić, żeby te letnie owoce dłużej zachowały świeżość i aromat. Poznaj sprawdzone sposoby na mycie i przechowywanie truskawek w domu.