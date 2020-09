Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Sławkowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sławkowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd sierpnia 2020 w Sławkowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość Rolnik Szuka Żony to hit TVP, a we wrześniu rozpocznie się już siódma edycja tego programu. W ostatnich latach widzowie poznali w programie dziesiątki osób poszukujących miłości. Uczestnicy „Rolnik Szuka Żony” budzili u fanów silne emocje, a niektórzy z nich do dzisiaj wykorzystują popularność zdobytą w programie. Komu jednak udało się znaleźć miłość? Zobacz, co słychać u uczestników minionych edycji programu „Rolnik Szuka Żony”! 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa.

📢 Brak prądu w Sławkowie. Gdzie 1.09 mogą być przerwy w dostawie prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w Sławkowie 1.09? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twoim mieście. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, modernizacja sieci lub budowy. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Sławkowie. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie możliwe są wyłączenia prądu 1.09. Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? 📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą".

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 IKEA - zobacz najciekawsze nowości 2020. Co nowego można kupić i w jakiej cenie W sklepach IKEA tradycyjnie już w sierpniu zaczynają się pojawiać nowości, czyli meble i artykuły wyposażenia wnętrz, które szwedzka sieć salonów meblowych proponuje na nowy sezon. A ten zaczyna się w IKEA wraz z pojawieniem się nowego katalogu. Wybraliśmy się do sklepu IKEA, by zobaczyć jakie nowości można tam już kupić. Zobaczcie najciekawsze nowości IKEA na sezon 2020/2021.

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 📢 Radny PiS i nauczyciel Jacek Budziński pod ostrzałem za wpis o LGBT+. Jak się tłumaczy? "Są tu dziewczyny z LGBT? Jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały?" – ten post na Facebooku zamieszczony w jednym z komentarzy przez radnego Jacka Budzińskiego z PiS sprowadził na niego wielką falę krytyki. Jak on sam odnosi się to całej sprawy?

📢 TOP 10 atrakcji w woj. śląskim wg Google. Tych miejsc szukamy w internecie najczęściej. Byliście tam? Śląskie. Google przedstawiło listę TOP 10 najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w woj. śląskim. Sprawdź miejsca, których najczęściej szukają użytkownicy serwisu. Znajdziecie je w galerii zdjęć.Jest wśród nich m.in. Kopalnia Guido w Zabrzu, która została nagrodzona Złotą Pinezką Google. 📢 Łukasz Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. "Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem" Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. - Chcę wrócić do zawodu. Chcę leczyć ludzi - powiedział. Jednocześnie dodał, że "nigdzie nie znika, nie odchodzi, pozostaje posłem, pozostaje w przestrzeni publicznej". Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nazwisko kolejnego ministra zdrowia poznamy do końca tygodnia. W poniedziałek do dymisji podał się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim od 11 do 17 sierpnia 2020. Sprawdź pełny wykaz wszystkich miast i powiatów Wyłączenia prądu na Śląsku: Na liście Katowice, Częstochowa, gminy Podbeskidzia, gdzie w ciągu najbliższych pięciu dni zaplanowano sporo robót naprawczych na liniach. A to wiąże się z czasowym brakiem energii elektrycznej. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO 📢 Jak wyglądają nadmorskie plaże? Burmistrz Władysławowa o zdjęciu znanego fotografa: "bardzo nieobiektywny obraz sezonu letniego 2020" Plaże na Półwyspie Helskim pełne ludzi? Po opublikowanym zdjęciu znanego fotoreportera, w sieci zawrzało. Plażowicze we Władysławowie "jak szprotki w skrzyni"? Mieszkańcy z burmistrzem na czele chcą udowodnić, że słynne zdjęcie nie oddaje prawdy o tym, co dzieje się na tym morskim kąpielisku.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni