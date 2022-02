Przegląd prasy 7.02.2022 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!