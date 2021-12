Przegląd prasy 24.12.2021 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Jakość powietrza w województwie śląskim dzisiaj jest fatalna. Smog ponownie daje się we znaki mieszkańcom całego regionu. W czwartek 23 grudnia czujniki zanieczyszczenia powietrza rozmieszczone na stacjach pomiarowych znów mocno poszybowały w górę. Fatalną jakość powietrza mamy m. in. w rejonie Tychów, Pszczyny i Bytomia. Sprawdź, jakie są wskazania czujników w różnych miastach

Coraz więcej turystów, urlopowiczów i podróżników dokumentuje swoje wycieczki za pomocą zdjęć. Do fotografowania nie potrzeba już drogiego aparatu i plecaka wypełnionego rolkami filmów, wymiennymi obiektywami i przyborami do czyszczenia sprzętu. Smartfon lub nawet tablet mogą posłużyć do wykonania pięknych zdjęć w podróży, zdjęcia urokliwych portretów i utrwalenia najciekawszych chwil. Zawodowa fotografka National Geographic, Rebecca Hale, podzieliła się z internautami garścią porad, jak wykorzystać smartfon i tablet do zrobienia niesamowitych zdjęć.