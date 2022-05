Przegląd prasy 19.05.2022 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

EA Games opublikowało Team Of The Week z numerem 35. W tym tygodniu w zestawieniu jest duża przewaga zawodników pochodzenia europejskiego. Szczególnie cieszy obecność polskiego zawodnika grającego w Radomiaku. Zobaczcie, kto w tym tygodniu pojawił się w pierwszym składzie, a kto zaklepał miejsce na ławce rezerwowych.

Ból podczas oddawania moczu często bywa pierwszym sygnałem informującym o toczącej się w organizmie infekcji. Może też jednak stanowić efekt zmiany używanego na co dzień kosmetyku lub proszku do prania. Sprawdź, jakie mogą być potencjalne źródła bolesnej dyzurii.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z przypływem letniego ciepła większość z nas planuje długo oczekiwane urlopy. By udać się do najpopularniejszych destynacji w Europie, często korzystamy z usług tanich linii lotniczych - jedną z najbardziej popularnych jest Ryanair. Firma zapowiada jednak wakacyjne podwyżki cen biletów. Ile zapłacimy za przeloty do popularnych destynacji?

Mafia to dla wielu osób kultowa seria, która wraz z pierwszą odsłoną przetarła szlaki grom traktującym o gangsterach okresu międzywojennego. Sukces tytułu przełożył się na powstanie kolejnych części, które zawsze przechodzą w branżowych mediach sporym echem. Coraz częściej pojawiają się także informacje o kolejnej grze z tego cyklu, nazywaną roboczo "Mafia 4". Zobacz, co wiemy.

Pracownicy służby zdrowia od 1 lipca otrzymają wyczekiwane podwyżki. Najniższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia zwiększy się od 1097 zł do 2009 zł. Sprawdź, kto dokładnie dostanie jaką podwyżkę - sprawdź to w galerii.

Od tego, o której godzinie jesz kolację, zależy ryzyko udaru mózgu – to wnioski z badania opublikowanego w czasopiśmie „Nutrients”. Czynniki zwiększające ryzyko udaru to nie tylko wiek i predyspozycje genetyczne, na które nie mamy wpływu, ale też tryb życia i nawyki, a te możemy modyfikować. Aby więc zredukować ryzyko wystąpienia śmiertelnego udaru, zmień porę spożywania ostatniego posiłku w ciągu dnia! Sprawdź, o której godzinie najlepiej sięgnąć po kolację, aby nie tylko zwiększyć ochronę przed udarem, ale też szanse na to, by cieszyć się życiem w zdrowiu nawet do 100 lat.