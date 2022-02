Przegląd prasy 19.02.2022 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Prasówka Sławków 19.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

500 plus ma coraz mniejszą wartość. Świadczenie nie zostanie jednak poddane waloryzacji, o czym kilkakrotnie informowała minister Marlena Maląg. Pieniądze coraz szybciej uciekają z portfela przez wzrost cen i inflację. Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, dziś po prawie 6 latach różnica w wartości świadczenia jest znaczna. Instytut Emerytalny wyliczył, że świadczenie 500 plus wynosiłoby obecnie ponad 600 zł, gdyby było objęte waloryzacją od początku wprowadzenia programu. Jakie zakupy dla rodziny pokrywa świadczenie 500 plus w lutym 2022?