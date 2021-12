Przegląd prasy 17.12.2021 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia.

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Sławkowa? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać ze Sławkowa na nordic walking. Na ten tydzień przygotowaliśmy szlaki w odległości do 19 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.