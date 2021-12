Przegląd prasy 16.12.2021 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Dziś kawa to jeden z najczęściej wybieranych napojów. Ma wielu zwolenników i koneserów. Starannie wybrana, elegancko zapakowana, idealnie nadaje się na prezent zarówno dla kogoś, z kim jesteśmy w bardzo oficjalnych stosunkach, jak i dla osoby bliskiej. Jak znaleźć odpowiednią mieszankę na obszernym rynku kaw, żeby prezent był trafiony? Na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.