Przegląd prasy 12.02.2022 Sławków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Sławkowa

Barbara Kurdej-Szatan przez wulgarny wpis o działaniach służb na granicy polsko-białoruskiej, straciła pracę w serialu "M jak miłość". Niedługo potem, w mediach pojawiła się informacja, że aktorka dostała posadę w TTV. Nie jest jednak prawdą, że komercyjna stacja "zlitowała się" nad była gwiazdą TVP. Zobaczcie, co o programie "Projekt Cupid" powiedziała nam Barbara Kurdej-Szatan.

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia rodziny Kossaków mieszkały i tworzyły w Kossakówce, która dziś wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Znaleziono m.in. szkielet młodej kobiety. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska.