Prasówka Sławków 31.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12, w Sławkowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak przygotować psa na petardy w Sylwestra? Sprytne tricki, które mogą pomóc. Radzi behawiorystka z "Psiej perspektywy"”?

Prasówka Sławków 31.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak przygotować psa na petardy w Sylwestra? Sprytne tricki, które mogą pomóc. Radzi behawiorystka z "Psiej perspektywy" Sylwester to trudny dzień dla każdego psa. Jak ułatwić mu przejście przez ten armagedon? O skutecznych sposobach rozmawiamy z Viktorią Niewrzelą, behawiorystką psów z "Psiej perspektywy", która współpracuje z tarnogórskim Stowarzyszeniem lePsie życie, prowadzącym schronisko w Miedarach. Kliknij w galerię i sprawdź, jak pomóc swojemu pupilowi przejść przez ten okres.

📢 Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy za darmo w Epic Games – gra już dostępna Epic Games Store przygotował wystrzałowe zakończenie swojej świątecznej promocji. Ostatniego dnia platforma zaserwowała nam bowiem nie jeden, a trzy darmowe tytuły i to w postaci najnowszych odsłon przygód Lary Croft.

📢 "Przejście". Aleksandra Justa jest byłą żoną Zbigniewa Zamachowskiego. Teraz razem z córką zagrała w filmie! Aleksandra Justa jest byłą żoną Zbigniewa Zamachowskiego, z którym posiada czwórkę dzieci - Marię, Antoniego, Tadeusza i Bronisławę. Teraz razem z jedną ze swoich córek zagrała w filmie "Przejście"!

Prasówka 31.12 Sławków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W woj. śląskim odnotowano najwięcej, 2024 nowych zakażeń koronawirusem W Polsce przybyło 14 325 przypadków. Nowe dane z 30 grudnia 2021 30 grudnia 2021 roku w woj. śląskim przybyło najwięcej, 2024 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 14 325. W całym kraju zmarło kolejnych 709 osób, w tym w Śląskiem 75. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 „Emily w Paryżu”. Co jedli w serialu? Croissanty, crème brûlée i tort czekoladowy Serial „Emily w Paryżu” zadebiutował z drugim sezonem 22 grudnia 2021 na platformie Netflix. Widzowie z niecierpliwością oczekiwali na premierę serialu, który w zeszłym roku pozwolił oderwać się od pandemicznej rzeczywistości. Na ekranie widzimy Paryż w pastelowych kolorach, gdzie ludzie chodzą bez maseczek ochronnych. A co jedli bohaterowie serialu „Emily w Paryżu”? 📢 Jak uratować zafarbowane ubranie? Poznaj 4 domowe sposoby. Te metody ułatwią życie! Co zrobić, gdy ubranie zafarbowało podczas prania? Pewnie w pośpiechu nie posegregowaliśmy rzeczy kolorami albo zapodziała się nam w pralce czerwona skarpetka. Jak skutecznie likwidować powstałe przebarwienia na ulubionej bluzce czy spodniach? Poznaj cztery domowe sposoby, które pomogą sprawić, że ubrania odzyskają swój pierwotny kolor.

📢 Mapa świata inna niż wszystkie. Darmowa strona internetowa pozwala porównać rzeczywisty rozmiar krajów. Jak Polska wypada na tle innych? Planowanie wakacji, urlopów, wycieczek i wypraw zaczyna się często od mapy. Czy wiecie, że każda mapa świata poważnie zniekształca rzeczywiste kontury i proporcje lądów i krajów? Strona The True Size Of oferuje za darmo niezwykłą mapę, która pozwala porównać rzeczywisty rozmiar poszczególnych państw. Chcecie zobaczyć zarys granic Polski na tle np. Australii albo Grenlandii? Sprawdźcie, jak działa niezwykła darmowa mapa ze strony The True Size Of. 📢 Podsumowanie roku 2021 na rynku nieruchomości. Jak zmieniły się ceny mieszkań, koszty budowy domu, przepisy, podatki, opłaty? Rosnące ceny mieszkań, drożejący najem, duże zmiany w prawie i fala remontów – tak w pigułce wyglądał rok 2021 na rynku nieruchomości. Oto podsumowanie minionych 12 miesięcy, w którym m.in. wyjaśniamy, co zmieniło się w prawie dotyczącym nieruchomości, które podatki i opłaty podniesiono oraz jak pandemia wpłynęła na rynek mieszkaniowy.

📢 Co zjeść na kaca? Psychodietetyczka radzi: Tłuste jedzenie, sen i picie Kac to silna reakcja organizmu spowodowana wypiciem dużej ilości alkoholu. Problemy żołądkowe i bóle głowy to tylko niektóre niedogodności. Psychodietetyczka, Marta Adamiuk, radzi co zjeść, aby uniknąć kaca i czuć się dobrze po nieprzespanej nocy. 📢 Tak bawiliśmy się podczas imprez sylwestrowych na Stadionie Śląskim w Chorzowie w poprzednich latach. Zobaczcie zdjęcia! Sylwestrowa Moc Przebojów od kilku lat jest organizowana na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na powitanie Nowego Roku wystąpiły tu już takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Cleo, Michał Szpak, Sławomir, czy Long & Junior. Jak bawili się podczas tych imprez mieszkańcy naszego regionu? Zobaczcie zdjęcia!

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Sylwester Marzeń z Dwójką