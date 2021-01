Prasówka Sławków 26.01.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01.2021, w Sławkowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „IMGW ostrzega: W nocy z 26 na 27 stycznia oblodzenia na śląskich drogach ”?

Prasówka Sławków 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 IMGW ostrzega: W nocy z 26 na 27 stycznia oblodzenia na śląskich drogach Wracacie dzisiaj, 26 stycznia, wieczorem z pracy do domu? Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy całego Śląska, a trudne warunki mogą się pojawiać już od godziny 17 do środy rana, do godziny 9.

📢 Te trendy w makijażu wyszły już z mody. Tak się nie maluj, bo to kojarzy się ze złym gustem [zdjęcia - 27.01.21] Sztuki makijażu trzeba uczyć się całe życie. Nie wystarczy raz poznać paru trików, by ciągle cieszyć się komplementami. Trendy w makijażach zmieniają się tak samo często jak trendy ubraniowe. Dlatego lepiej odśwież swoją wiedzę w tym temacie, by nie być podejrzewaną o styl „démodé”. W naszym samouczku przedstawiamy informacje o tym, co jest na czasie i co nie jest na czasie w makijażu 2021.

📢 Koronawirus na świecie. Firma Pfizer dostarczy szczepionki przeciwko COVID-19 do USA dwa miesiące wcześniej, niż było to planowane Jak podają media, firma Pfizer będzie w stanie dostarczyć do USA szczepionki przeciwko COVID-19 dwa miesiące wcześniej, niż było to zapowiadane.

Prasówka 26.01 Sławków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile godzin pracy ubyło nam przez pandemię? O ile krócej pracują mieszkańcy innych krajów? Takiego krachu na rynku pracy nie było nawet podczas kryzysu finansowego. W 2020 r. na całym świecie przepracowaliśmy o 8,8% godzin mniej niż przed rokiem. Jaki będzie 2021 rok i jak wypadamy na tle innych krajów?

📢 Minimalizm, czyli mniej rzeczy, więcej przestrzeni. 2021 zacznij od porządków, również tych w finansach Pandemia pomogła nam przewartościować życie i dostrzec to, co jest dla nas naprawdę istotne. Pozbywając się tego, co niepotrzebne i ograniczając zbędną konsumpcję – w duchu minimalizmu – zyskujemy miejsce i czas na to, co ważne, np. na odpoczynek, realizację pasji czy spotkania z bliskimi. Możemy także sprawniej działać – to samo dotyczy finansów. Mając porządek i wszystko pod ręką, łatwiej nam kontrolować stan swoich kont i zwiększyć domowy budżet, by móc bez przeszkód robić swoje. Rozpocznijmy rok 2021 z nową energią! 📢 Nowy rok, nowy ja. Czy można żyć bez cuchnącego i rakotwórczego dymu? Nieświeży oddech, mało elegancki nalot na śnieżnobiałych zębach, zażółcone opuszki palców, które trudno ukryć nawet pod starannie wypielęgnowanymi paznokciami, osłabione i cienkie włosy, poszarzała skóra, a także takie „drobiazgi” jak przepalone siedzenia w samochodzie, dziury w ukochanej kanapie, wszechobecny popiół oraz już z daleka cuchnące ubrania. Jeżeli tylko wykażemy odrobinę silnej woli w nowym roku, to wszystko zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

📢 R&D Faurecii Grójec tworzy prototypy gotowych foteli do samochodów przyszłości Na początku minionego roku, w R&D Center Grójec swoją działalność rozpoczęła prototypownia gotowych siedzeń (Complete Seat Prototypes). To najmłodszy i pierwszy taki dział funkcjonujący w ramach struktury firmy, jednocześnie trzeci dział Faurecii zajmujący się budową prototypów. Pierwszy działa w Grójcu i jest prototypownią części metalowych, a drugi funkcjonuje w Wałbrzychu, gdzie budowane są prototypy zagłówków. Za projekty prototypowni gotowych siedzeń odpowiada zespół pod kierownictwem Leszka Martowskiego.

📢 Od poniedziałku rząd zniesie część obostrzeń? Oto szczegóły Od 1 lutego część obowiązujących w Polsce obostrzeń może zostać zniesionych lub ograniczonych. Jeszcze w tym tygodniu ma to ogłosić premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, decyzję dotyczącą obostrzeń poznamy przed weekendem.

📢 Moderna opracowuje nową wersję szczepionki przeciw COVID-19, która będzie tak samo skuteczna w stosunku do pojawiających się mutacji wirusa Firma Moderna zapowiedziała, że zaczyna pracę nad ulepszeniem szczepionki, która będzie równie skuteczna da nowych mutacji koronawirusa – zarówno wariantu z RPA, jak i tego, który pojawił się w Wielkiej Brytanii.

📢 Na rynku nieruchomości hitem są używane domy. Dlaczego teraz sprzedają się lepiej niż wcześniej? Wzrost kosztów budowy nowych domów może zachęcać do poszukiwania starszych budynków. Pomoc państwa w termomodernizacji to kolejny czynnik przemawiający za popytem na starsze domy. Na rynku z przyczyn demograficznych przybywa starszych budynków jednorodzinnych w dobrych i średnich lokalizacjach. Dlatego używane domy prawdopodobnie będą sprzedawać się częściej. 📢 Nowy mały ZUS. Złóż szybko wniosek i płać niskie składki ZUS od działalności przez cały 2021 rok. Zostało już tylko kilka dni [26.01.2021] W 2020 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogła płacić obowiązkowe składki na ZUS według korzystniejszej od ogólnej zasady – a więc nie od arbitralnie ustalanej podstawy wymiaru, ale od faktycznie osiąganych obrotów. Z przywileju tego można skorzystać także w 2021 roku, ale trzeba dopełnić ważnych formalności. Jakich?

📢 Rząd planuje poluzowanie części obostrzeń. We wtorek decyzji na pewno nie będzie. Galerie handlowe otwarte od 1 lutego? We wtorek premier Mateusz Morawiecki miał zdaniem RMF FM ogłosić pierwsze w tym roku poluzowanie obostrzeń, ale już wiadomo, że konferencja odbędzie się w innym dniu, jeszcze przed weekendem. "Pewne poluzowanie obostrzeń nastąpi, ale to nie będzie nic spektakularnego" - mówią urzędnicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w rozmowie ze stacją. Praktycznie pewne jest otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 lutego.

