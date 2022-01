Prasówka Sławków 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01, w Sławkowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim ”?

Prasówka Sławków 2.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę.

📢 Styczeń w Sławkowie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Sławkowie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sławkowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie na nordic walking do 19 km od Sławkowa. Urokliwe ścieżki na weekend 1 - 2 stycznia”?

📢 Zobacz, jak Nowy Rok powitano na Śląsku! Tak wyglądała Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewizją Polsat to było widowisko na najwyższym poziomie. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy, wykonując swoje największe hity. Artyści zadbali, aby zarówno widzowie, jak i uczestnicy sylwestrowej zabawy świetnie się bawili.

Prasówka 2.01 Sławków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Za te rzeczy zapłacimy więcej. Sprawdź, co zdrożeje i o ile Nowy rok, choć wiele dobrego sobie po nim obiecujemy, niekoniecznie przyniesie same dobre rzeczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ceny usług, a także produktów w sklepach. Analitycy są zgodni. W 2022 roku będziemy zmuszeni głębiej zaglądać do portfela. Lista rzeczy, które zdrożeje jest niestety długa. Zobaczcie, za co od 1 stycznia zapłacimy więcej!

📢 Co i jak będziemy jeść w 2022 roku? Poznaj trendy smaku i kuchni na Nowy Rok! Światowe nowinki i kulinarne mody coraz szybciej trafiają na polskie stoły – to głównie zasługa mediów społecznościowych, które pozwalają zawsze być na czasie. Jak co roku nowości na kolejne 12 miesięcy podsumowują eksperci branży spożywczej i gastronomicznej, a ich prognozy zawsze się sprawdzają. Poznaj najgorętsze trendy smaku i kuchni na 2022 rok! 📢 Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

📢 Nie żyje Betty White. "Pierwsza dama amerykańskiej telewizji" miała 99 lat 📢 Sylwester bez koronawirusa? Zobacz MEMY. Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje" Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy.

📢 Nowy Rok, nowa ja. Pomysły na postanowienia noworoczne. Co zmienić w swoim życiu? Lista celów dla każdego Postanowienia noworoczne to temat powracający jak bumerang. Wiele osób rozpoczyna nowy rok od sporządzenia listy rzeczy do zrobienia bądź zmiany. Okazuje się jednak, że nawet u 92% z nich rokrocznie są na niej te same punkty. Jak zrealizować postanowienia noworoczne i jakie wyznaczyć sobie cele, aby były możliwe do spełnienia? Przejdź do galerii, by zobaczyć pomysły na Nowy Rok.

📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Publiczność Sylwestrowej Mocy Przebojów bawiła się znakomicie Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie w Chorzowie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów.

