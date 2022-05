Prasówka Sławków 20.05.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05, w Sławkowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogórki małosolne na sucho to hit sezonu. Czy są zdrowe? Z czym najlepiej je jeść, a kto powinien z nich zrezygnować?”?

Prasówka Sławków 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogórki małosolne na sucho to hit sezonu. Czy są zdrowe? Z czym najlepiej je jeść, a kto powinien z nich zrezygnować? Ogórki małosolne to świeże warzywo, które znajduje się na wstępnym etapie kiszenia. Można jednak zrobić je bez tradycyjnej solanki, czyli na sucho. To sposób, by cieszyć się smakiem tego specjału już nawet następnego dnia. Taka metoda sprawia jednak, że takie ogórki nie są polecane dla każdego. Wyjaśniamy, czy ogórki małosolne na sucho są zdrowe i jak najlepiej je jeść, podajemy też łatwy przepis na ten smaczny przetwór.

📢 IGRY, czyli Juwenalia Gliwickie 2022. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Tak świętują studenci Politechniki Śląskiej IGRY 2022. Wielobarwny korowód studentów 19 maja przeszedł ulicami Gliwic. Przemarsz przez miasto w przeróżnych, nieraz dziwacznych przebraniach to tradycja, która jest nieodzowną częścią Juwenaliów Gliwickich. Uczestnicy tegorocznego marszu mogli wziąć konkursie na najlepsze przebranie - do zdobycia nagroda ufundowana przez organizatora Igrów.

📢 Miss Śląska 2022. Która z pań zwycięży? FINAŁ już w piątek, 20 maja, w Mieście Ogrodów w Katowicach. Zobaczcie ZDJĘCIA Z PRÓBY! Już 20 maja w Katowice Miasto Ogrodów odbędzie się wielki FINAŁ wyborów MISS ŚLĄSKA 2022. W konkursie bierze udział 30 kandydatek - 15 do tytułu Miss Śląska i 15 walczących o tytuł Miss Śląska Nastolatek. Tymczasem w naszej galerii ZDJĘCIA Z PRÓBY do Gali Finałowej. Zobaczcie sami, jak prezentują się panie!

Prasówka 20.05 Sławków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 VIII Dolnośląski Kongres Samorządowy. Wsparcie z Unii dla Polski ws. uchodźców? Minister Dworczyk: "To nie polityka, to hipokryzja" Na pierwszym panelu VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego rozmawiano o ogromnej fali uchodźców i tego, jak uciekinierom wojennym efektywnie pomagać.

📢 Stare gry komputerowe, które wywołują nostalgię. Najlepsze tytuły na PC sprzed lat królujące na przełomie wieków Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnym otoczeniu. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się pierwsze zdobyte gry. Zobacz zestawienie najlepszych gier, w które grało się na przełomie wieków. 📢 Poszukujemy dziennikarzy do serwisów Naszemiasto.pl! Sprawdź aktualne oferty pracy Wiesz, co słychać w Twojej okolicy? Znasz narzędzia, których używa nowoczesne dziennikarstwo? Chcesz pracować dla największej grupy serwisów lokalnych w Polsce? Być może właśnie Ciebie szukamy! 📢 Atak podczas matury. W niemieckiej szkole mężczyzna oddał strzały z kuszy W jednym z liceów w północnoniemieckim Bremerhaven padły strzały. Jedna osoba została ciężko ranna. Policja zatrzymała mężczyznę, który nosił przy sobie kuszę.

📢 NOWE fotoradary i kamery łapiące "na czerwonym" w woj. śląskim - gdzie powstaną? W październiku ubiegłego roku pisaliśmy od dwóch nowych fotoradarach zamontowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Tychach i Ciścu. Wtedy jeszcze nie działały. Czekały na podłączenie energii. Sprawdziliśmy, czy urządzenia już robią foty kierowcom. Cóż, to dla kierowców dobre wieści, bo fotoradary dalej czekają na prąd. Tymczasem kupiony przez miasto Ruda Śląska fotoradar na "zakręcie idiotów" robi już tysiące zdjęć. Na montaż w kilku miastach naszego województwa czekają też tzw. red lighty, czyli kamery rejestrujące wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 📢 Elden Ring - ukryte zakończenie. Sprawdź, jak łatwo i zaskakująco je odblokować Popularność Elden Ring od From Software wciąż nie spada i wielu graczy nadal przechodzi grę. Jeśli jesteście ciekawi jak odblokować jedno z ukrytych zakończeń – mamy dla was rozwiązania. Co najważniejsze – bez spoilerów. Zapraszamy.

📢 Dzień Dziecka 2022: wyjątkowe dinoparki w Polsce. Gdzie warto się udać, by zobaczyć dinozaura? Atrakcje, cennik, godziny otwarcia Dzień Dziecka to czas spełniania marzeń i snów. Prawie każda pociecha marzy o tym, by stanąć kiedyś „oko w oko" z dinozaurem. Te prehistoryczne zwierzęta silnie oddziałują na wyobraźnię i stały się przedmiotem fascynacji wielu dzieci, ale też dorosłych. Najwyższa pora sprawić, by marzenia stały się rzeczywistością. W naszym kraju znajduje się wiele miejsc, które umożliwiają zaaranżowanie spotkania z dinozaurem, a przynajmniej jego wierną podobizną w naturalnej skali. Wybraliśmy dla Was wyjątkowe dinoparki w Polsce, które idealnie nadadzą się na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka lub weekendowy wypad za miasto. Gdzie warto się udać, by zobaczyć dinozaura? Znajdziecie tu najważniejsze informacje: cennik, godziny otwarcia i najciekawsze atrakcje polskich dinoparków.

📢 Popularny lek na depresję znika z aptek. Czy pacjenci będą mieli dostęp do terapii? Przerwanie leczenia może mieć opłakane skutki Lek stosowany w leczeniu ciężkiej depresji znika z aptek w całej Polsce. Nie można go kupić już w większości z nich. Producent informuje, że nowe dostawy pojawią się dopiero za kilka miesięcy. Dla pacjentów z depresją brak leku oznacza przerwanie terapii lub utrudnienie leczenia, co jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia chorych i grozi nawrotem poważnych objawów depresji. 📢 Wojna na Ukrainie. Ukraińscy jeńcy rejestrowani przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Jaki cel ma organizacja? Międzynarodowy Czerwony Krzyż rozpoczął rejestrację ukraińskich jeńców, którzy trafili do rosyjskiej niewoli po opuszczeniu fabryki Azowstal w Mariupolu. Pracownicy organizacji chcą dotrzeć do wszystkich jeńców, także tych rannych, którzy trafili do szpitali w rejonie kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów.

📢 Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej w woj. śląskim - już 23 maja! Co zrobić, by skorzystać z dofinansowania? ŚLĄSKIE. Do końca czerwca br. w całej Polsce ma zacząć obowiązywać nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Sygnał DVB-T2 z kodekiem HEVC jest dostępny w coraz większej liczbie województw, a już 23 maja zmiana obejmie również województwo śląskie. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wymianę sprzętu, możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowań. 📢 Nie wyrzucaj, a zrób z nich sałatkę lub pesto! Oto smaczne sposoby na wykorzystanie liści rzodkiewki, marchwi, truskawek oraz kalafiora W Polsce co roku wyrzuca się ponad 5 milionów ton żywności! Warto to zmienić, by zadbać o środowisko. Radzimy więc, jak maksymalnie wykorzystywać wszystkie części warzyw i owoców, w tym ich liście. Są one bowiem znakomitym źródłem błonnika pokarmowego, witaminy C, kwasu foliowego oraz chlorofilu, który działa detoksykująco i wspiera pracę wątroby. Sprawdź, jak wykorzystać m.in. liście rzodkiewki oraz natkę marchewki. Poznaj proste przepisy na pesto i chipsy.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Sprawdź, które uczesania zadziałają lepiej niż botoks Modna fryzura dla dojrzałej kobiety powinna być elegancka, stylowa i wygodna. Zadaniem takiego uczesania jest również ukrycie kompleksów i wizualne odmłodzenie. Zobacz topowe fryzury dla kobiet po 50. 📢 Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – warto go wziąć czy nie? Na ile pomoże w zakupie mieszkania? Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to rozwiązanie skierowane do osób marzących o zakupie nieruchomości, które mają problem z odłożeniem wymaganej przez bank kwoty. Nie zawsze jednak skorzystanie z tej opcji przy zakupie mieszkania będzie się opłacać. Wyjaśniamy, czy warto wziąć udział w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

📢 Wojna na Ukrainie. Jakie straty poniosła Rosja od początku inwazji? Sprawdź najnowsze dane Wojska rosyjskie każdego dnia wojny na Ukrainie odnoszą poważne straty. Ukraińcy odpierają ataki agresora już od 85 dni, bohatersko broniąc swojego państwa. Jakie straty poniosła Rosja od początku wojny? Zapoznaj się z najnowszymi danymi przekazywanymi przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Mikołajów i Odessa bramą do Morza Czarnego