Prasówka Sławków 1.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sławków 1.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Sławkowie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sławkowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość"? 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w cieniu koronawirusa. „Szkoły mogą już za miesiąc zostać zamknięte" Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii zostanie otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. Czytaj!

📢 Miewasz czkawkę? Sprawdź 8 top sposobów, by pozbyć się jej w mgnieniu oka! Czkawka jest powszechnym zjawiskiem, które w większości przypadków nie stanowi zagrożenia dla życia, ani zdrowia człowieka. Praktycznie każdy zmagał się z nią chociaż raz w życiu. Czkawka jest niesamowicie uporczywa, a w niektórych sytuacjach, może być nawet zawstydzająca. Dlatego warto poznać domowe sposoby, które pozwolą szybko się jej pozbyć. 📢 Ekspert: Szkoły nie są gotowe na przyjęcie uczniów w nowych realiach. Nie ma systemu wsparcia oświaty w dobie pandemii Szkoły będą musiały najpierw przetrwać pierwsze tygodnie tego trudnego roku szkolnego - mówi Marcin Samsel, ekspert zarządzania kryzysowego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. 📢 Jak zatrzymać burzę cytokin w ciężkim COVID-19? Jest lek, który zahamuje śmiertelny stan zapalny, gdy nie działają już inne środki Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!

📢 Koronawirus zmutował. Jest jeszcze bardziej zakaźny, atakuje częściej ale łagodniej. Zbliża się koniec epidemii? Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też jej popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

📢 Klienci bez maseczek planują najazd na IKEA. Czy sklep może ich wyprosić? Przepisy są wadliwe – uważa rzecznik praw obywatelskich Po tym, jak celebryta Tomasz Karolak, został wyproszony z warszawskiego sklepu IKEA, bo próbował robić zakupy bez maseczki ochronnej i stanowczo odmówił jej założenia powołując się na „prawa konstytucyjne”, klienci skandynawskiej sieci zaczęli się skrzykiwać na „zakupy bez maski”. Założonym przez niejakiego… „Tomasza” wydarzeniem w samych tylko Jankach zainteresowanych jest 220 osób. Tymczasem organizacja zrzeszająca największe sieci handlowe w Polsce apeluje do rządu, by w trybie pilnym uchwalił jasne i precyzyjne przepisy nakazujące nosić maseczki w sklepach. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznał w poniedziałek, że obecne prawo jest wadliwe. Świadczy o tym choćby głośny już wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, który na wniosek policji ukarał 100 zł grzywny ekspedientkę za to, że odmówiła sprzedaży towarów klientce bez maseczki.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni