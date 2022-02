Prasówka Sławków 1.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sławkowie nie minęło Cię nic ważnego

Wiele dań wymaga kunsztu i wiedzy w trakcie ich przyrządzenia. Jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do szkodliwych skutków zdrowotnych, a nawet doprowadzić do śmierci. Oto najniebezpieczniejsze potrawy na świecie.

Ania i Grzegorz z programu "Rolnik szuka żony" to jedna z tych par, która znalazła w programie miłość i szczęście. Chętnie dzielą się swoją codziennością i wspierają innych. Chętni mogą nawet spędzić z nimi dzień na ich gospodarstwie! Warunek jest jeden - należy wesprzeć zbiórkę dla chorej dziewczynki.

Dominika Gleń to 31-letnia kobieta, która w grudniu 2021 roku trafiła na porodówkę. Po 36 godzinach urodziła zdrowego syna, jednak ona sama po dwóch dniach zmarła. Sprawa trafiła do prokuratury, która wyjaśnia przyczyny zgonu.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4GB/64GB WiFi Szary (ZA5T0270PL)

Prasówka 1.02 Sławków: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sławkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prace ogrodowe w lutym: O czym należy pamiętać? Ten miesiąc tradycyjnie bywa jednym z bardziej mroźnych. Jednak, jeśli chodzi o prace w ogrodzie, to możemy już poczuć przedsmak wiosny i zajęć z nią związanych. Wbrew pozorom, w lutym jest sporo do zrobienia nie tylko na zewnątrz, ale też w domu. Trzeba zadbać o kwiaty doniczkowe, można też już ruszyć z produkcją rozsad. Podpowiadamy, co trzeba zrobić w lutym w ogrodzie i jak zadbać o rośliny doniczkowe. Te porady sprawią, że wraz z nadejściem ciepłych dni będziesz się cieszyć zieloną oazą.