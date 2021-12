Pogoda tygodniowa dla Sławkowa. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (14.12) do poniedziałku

Pogodę na tydzień dla Sławkowa możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej aury spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od wtorku, 14.12) do poniedziałku 20.12. Czy najbliższych 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w tym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę 7-dniową dla Sławkowa.

Pogoda na tydzień w Sławkowie: wtorek, 14.12 W ciągu dnia we wtorek w Sławkowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Sławkowie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 6 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 14.12.2021: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt już nie spotkasz. Wyginęły za twojego życia

Pogoda na tydzień w Sławkowie: środa, 15.12 Spodziewana temperatura w środę w Sławkowie to 3°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Sławkowie będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w środę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 15.12.2021: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

ZOBACZ KONIECZNIE TOP 20 najdziwniejszych przesądów o ciąży i macierzyństwie

Pogoda na tydzień w Sławkowie: czwartek, 16.12 W ciągu dnia w czwartek w Sławkowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Sławkowie w czwartek wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w czwartek:

przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 16.12.2021: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Sławkowie: piątek, 17.12 Za dnia w Sławkowie słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Sławkowie w piątek wynosić będzie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w piątek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -1 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 17.12.2021: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

ZOBACZ KONIECZNIE Ostatnie słowa wielkich ludzi, które przeszły do historii

Pogoda na tydzień w Sławkowie: sobota, 18.12 Za dnia w Sławkowie słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Sławkowie będzie na poziomie 80%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w sobotę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 18.12.2021: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Pogoda na tydzień w Sławkowie: niedziela, 19.12 Spodziewana temperatura w niedzielę w Sławkowie to 1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Sławkowie będzie na poziomie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w niedzielę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.12.2021: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Pogoda na tydzień w Sławkowie: poniedziałek, 20.12 Za dnia w Sławkowie słupki rtęci powinny pokazać 0°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Sławkowie będzie na poziomie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Sławkowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Sławkowie w poniedziałek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 20.12.2021: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pandemia nie zwalnia tempa