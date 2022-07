Lipiec w Sławkowie: Przegląd prasy z czerwca 2022 w Sławkowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd czerwca 2022 w Sławkowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dopłaty do węgla w 2022 roku to już fakt i już w wakacje wejdą w życie. Sejm właśnie uchwalił ustawę o rekompensatach za wysokie ceny opału, które mają wesprzeć przygniecionych drastycznymi podwyżkami Polaków. Sprawdź, co już wiadomo o dotacjach na węgiel i od kiedy będą obowiązywać. Kto uzyska pomoc na opał w sezonie grzewczym? Dowiedz się, od kiedy można złożyć wniosek na dopłatę do węgla w 2022 roku.

Uroczy dom w Śląskiem z pięknym ogrodem, w pakiecie z ciszą i spokojem od miejskiego gwaru? Taka decyzja nie zawsze musi oznaczać OGROMNE pieniądze. Niejednokrotnie takie domki z ogrodem na wsi... są w cenie miejskich kawalerek! Poznaj te ogłoszenia. W galerii prezentujemy 10 najtańszych domów z ogrodem do kupienia obecnie na wsi w woj. śląskim. Ceny - i tu UWAGA - zaczynają się już od 65 tys. złotych! Oczywiście, większość z domów wymaga odświeżenia czy większego remontu, ale ceny nieruchomości są i tak BARDZO kuszące. Kliknij w galerię.