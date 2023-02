Apteka w Sławkowie. Zobacz, gdzie wykupisz leki w lutym 2023

Oto co jeszcze powinna zaproponować apteka w Sławkowie:

To nie jedyne kryteria, którymi można się kierować. Oczekiwania klientów aptek w Sławkowie zostają spełnione, jeśli w okienku otrzymają profesjonalną, kompleksową poradę. Plusem jest także to, gdy nie muszą stać w długiej kolejce.

Marimer Aerozol Do Nosa 100ml

Afrin Nd 15ml

Xylogel dla dzieci 0,5mg żel do nosa z pompką dozującą 10g

Nutrex Lipo 6 Black Hers Ultra Concentrate 60 Caps. Spalacz...

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Xylorin 0,55 mg/ml aerozol do nosa 18ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Xylometazolin VP 0.1% krople do nosa 10ml

Farmaceuta - jakie cechy?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Sławkowie, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Jego pożądane cechy to profesjonalizm i uprzejmość wobec pacjentów. Jest on znawcą farmakologii. Będzie wiedział jak Ci pomóc, kiedy zapytasz, jaki lek należy zastosować. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.