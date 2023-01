Apteka w Sławkowie. Sprawdź, gdzie po leki w styczniu 2023

To nie jedyne kryteria, którymi można się kierować. Klienci aptek w Sławkowie są zadowoleni, gdy w okienku otrzymają życzliwą i szybką pomoc. Dużym plusem jest to, gdy nie muszą oczekiwać w długiej kolejce.

NEBUDOSE PLUS Roztwór do inhalacji w ampułkach 30x5ml

Farmaceuta – najważniejsze cechy

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Sławkowie, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Uzyskasz od niego niezbędne informacje, jeśli zapytasz, jak stosować lek. Wzbudza on także zaufanie społeczne.